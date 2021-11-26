В Самарской области с 1 по 10 декабря можно бесплатно получить консультации по важным вопросам

Онлайн-консультации будут вести из приемной "Единой России" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 1 по 10 декабря 2021 года жители Самарской области имеют возможность получить консультации по самым разным вопросам и абсолютно бесплатно. Они могут обратиться к специалистам профильных министерств и ведомств, получить ответы на социально-значимые вопросы в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования. Уточнить юридические и трудовые момент. Все это доступно на личных приемах «Единой России» в онлайн-формате.

Мероприятия приурочены ко дню основания «ЕР». Пройдут консультации в региональной общественной приемной партии. Для желающих получить информацию будут работать представители самых разных учреждений и ведомств: Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, ГЖИ и многие другие.

Записаться на онлайн-встречу можно по телефонам общественной приемной «ЕР»: 8 (846)-260-18-18, 8-937-100-35-25.

Отметим, что в 2021 году «Единой России» исполняется 20 лет. Тематические приему традиционно проходят по всей стране. Режим онлайн связан с пандемией.