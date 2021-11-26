Коронавирус выявили у 1184 жителей Самарской области 26 ноября 2021 года

Общее число случаев заражения COVID-19 приближается к 176 тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирус подхватили еще 1184 жителя. Общее число случаев заражения достигло 175 951. Такие данные приводит оперштаб в пятницу, 26 ноября 2021 года.

Статистика выздоровления – за сутки закрыли больничный 1105 человек. За все время смогли победить болезнь 126 728 самарцев. Растет и число летальных случаев. Умерли 34 пациента, которым диагностировали COVID-19. С начала пандемии количество смертей в регионе увеличилось до 5 365.

Напомним, в Самарской области продолжают действовать коронавирусные ограничения. В общественных местах нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. В ТЦ, крупные магазины, салоны красоты, фитнес-центры пускают только по QR-коду. Также запрещено проведение корпоративов и дискотек. А вот спортивные школы и секции возвращаются к обычному режиму работы.