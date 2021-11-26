В Самаре в ноябре 2021 года возобновил работу спортивный комплекс «МТЛ Арена 2»

Несколько лет спортивный комплекс не эксплуатировался

В Самаре возобновились тренировки в спортивном комплексе «МТЛ Арена 2» на улице Советской Армии. Об этом сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Сейчас в здании начали заниматься баскетболисты, а совсем скоро там зальют каток для ледовых занятий. Юные хоккеисты начнут занятия после того, как ледовая арена будет полностью подготовлена для тренировок.

Напомним, здание «МТЛ Арена 2» было официально открыто в 2014 году, но через некоторое время его закрыли из-за обнаруженных недостатков. В течение нескольких лет недочеты были устранены, и спортивный комплекс вновь открылся в 2021 году. Однако из-за введения коронавирусных ограничений спортсмены занимались там недолго. Сейчас губернатор разрешил проводить тренировки, поэтому комплекс вновь открыл двери для самарских спортсменов.