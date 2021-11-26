Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера

Академики Российской Академии Наук стали во главе ученых советов трех номинаций Научной премии Сбера, которая призвана поощрить деятелей науки за исследования, имеющие значительный потенциал влияния на научно-технический прогресс.

Ольга Донцова, академик РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, возглавила ученый совет в номинации «Науки о жизни». Номинация охватывает такие важные для повышения качества жизни человека направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки.

Александр Кулешов, академик РАН, ректор Сколтеха, возглавил ученый совет в номинации «Цифровая вселенная». Данная номинация охватывает математику, включая математические методы в экономике, компьютерные науки и информатику, включая искусственный интеллект и машинное обучение – драйверы развития науки и экономики.

Алексей Хохлов, академик РАН вице-президент РАН, возглавил ученый совет в номинации «Физический мир». Номинация нацелена на поддержку фундаментальных наук, столь необходимых для понимания мира и будущих открытий во всех научных областях: это физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки.

Альберт Ефимов, вице-президент по исследованиям и инновациям Сбербанка:

«Наша премия, учрежденная в Год науки и технологий в России, призвана стать одним из источников мотивации нашего научного сообщества заниматься наукой в России. Будучи технологической компанией, мы стремимся поддерживать исследователей, чья работа открывает новые горизонты научного познания. Уверен, что авторитетные деятели науки, возглавившие ученые советы премии, помогут нам выявить и наградить наиболее достойных в каждой из трех номинаций».

Три лауреата получат премии в размере 20 млн рублей. Общий бюджет научной премии составляет 60 млн рублей. Комитет премии выберет лауреатов на основе представлений Ученых советов номинаций, которые детально рассмотрят все поступившие заявки. Сопредседатели Комитета премии — Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новосёлов. Церемония награждения первых лауреатов состоится в марте 2022 года. Подробная информация на официальном сайте премии.