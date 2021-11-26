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Происшествия26 ноября 2021 10:37

В Самаре женщина пыталась откупиться от полицейского 25 тысячами рублей

У нее не было документов на продажу алкоголя
Алена ПРОВКИНА
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Женщину признали виновной за взятку должностному лицу

Женщину признали виновной за взятку должностному лицу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местную жительницу признали виновной за предложение взятки полицейскому. Она продавала алкоголь без необходимых документов.

По данным СУ СК России по Самарской области, обвиняемая предложила правоохранителю 25 тысяч, чтобы избежать проверки документов. С ноября 2018 года по июнь 2021 года она была директором организации. Женщина предложила полицейскому деньги, чтобы избежать проблем с документами и административной ответственности, но сотрудник отказался.

Теперь бывшего директора суд признал виновной за дачу взятки должностному лицу. Ей грозит лишение свободы на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.