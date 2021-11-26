Эксперт по недвижимости Мария Иванова рассказала о продаже и будущем ТЦ «Юность» в Самаре

В Самаре "Юность" может обрести новую жизнь

Эксперт по недвижимости Мария Иванова прокомментировала перспективы развития торгового центра "Юность" в Самаре. Здание сейчас выставлено на продажу за 365 млн рублей. Впрочем, это не первая попытка пристроить активы в хорошие руки, раньше цена была выше. В беседе с журналистом "КП-Самара" Мария Иванова отметила, что сложности с продажей возникают из-за неубедительной позиции собственника здания, который меняет свои планы. Также она отметила, что нужна концепция развития объекта.

- Я видела классную концепцию развития этого объекта. На первых этажах ресторанная галерея, в большей степени это точки быстрого питания, с интересными концепциями. А второй этаж рассматривался как коворкинг, - рассказала она.

Также по ее мнению, в здании мог бы появиться универсам, который представлял бы из себя более благородную модель рынка, когда торговля разбита по категориям товаров. Также эксперт отметила, что в целом нужно комплексно развивать всю улицу Ленинградскую. Причем нужно делать такую концепцию развития пространства, чтобы привлекать гостей из других частей города, так как плотность населения в этой части не слишком велика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Юность» ветшает, здания пустуют: почему в Самаре плохо развивается центр города

Эксперты рассказали, можно ли вдохнуть новую жизнь в здания на ул. Ленинградской в Самаре (подробности)