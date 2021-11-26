Военного осудили за гибель человека в ДТП под Самарой

Водитель при обгоне не справился с управлением, машина вылетела в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, которое произошло 4 августа 2021 года в Волжском районе. Обвиняемым по нему проходил военнослужащий Б. Об этом говорится на сайте Самарского гарнизонного военного суда.

Напомним, мужчина, управляя автомобилем «Шкода», двигался со стороны Рощинского в направлении Самары. В пути он решил обогнать едущую впереди машину. При выполнении маневра водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате случившегося погиб его пассажир.

Осенью 2021 года военный предстал перед судом. Его признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначили 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчине на два года запретили садиться за руль.

Кроме того, он должен будет возместить ущерб близким погибшего. Они требовали компенсировать моральный вред — 3 млн рублей и затраты на организацию похорон — 273 тысячи рублей. Суд удовлетворил иск частично — постановил взыскать с военного по 400 тысяч рублей в пользу погибшего пассажира и его законного представителя.