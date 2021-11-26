Самарским сотрудникам ДПС вручили машины за задержание наркоторговца

Сотрудники, не скрывая эмоций, обрадовались и сразу сели за руль автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области инспекторам ДПС вручили автомобили «Лада Гранта» за задержание наркоторговца, перевозившего 8 кг героина.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что 10 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил старшим лейтенантам полиции Олегу Семенову и Денису Свиридову сертификаты на автомобили. 26 ноября полицейские забрали свои машины из автосалона. Олег Семенов признался, что больше всего обрадовались подарку его домочадцы.

По словам дорожных полицейских, это задержание - одно из самых крупных, которое они производили за весь период работы. В салоне иномарки подозреваемого они нашли 8 кг героина.