В Самаре пациенты детской больницы им. Ивановой получили «Коробку храбрости»

Игрушки, собранные самарцами, помогут юным пациентам легче переносить процедуры / Фото: "Единая Россия"

Юные пациенты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой теперь не будут бояться уколов и других процедур. В этом им поможет «Коробка храбрости» с подарками, которую передали в медучреждение активисты.

Презенты для детей, которые находятся на длительном лечении, в течение двух недель собирали жители региона, волонтеры, единороссы и депутаты. Среди 270 подарков: игрушки, раскраски, наборы для творчества.

— Я надеюсь, что мальчишки и девчонки теперь будут рады получить игрушку за укольчик и будут делать процедуры с меньшим стрессом. Надеюсь, в дальнейшем мы сохраним эту добрую традицию, — сказал координатор центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия» Роман Балтер.

Отметим, что еще три «Коробки храбрости» скоро получат и другие детские лечебные учреждения Самары и Тольятти.

Напомним, благотворительную акцию проводят в Самарской области уже третий год подряд. К примеру, в 2020-м волонтеры собрали свыше 14 тысяч подарков. Их передали в 24 медучреждения.