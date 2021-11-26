Дед Мороз приедет в Самару 17 декабря 2021 года

Дед Мороз приедет в Самару 17 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный новогодний волшебник Дед Мороз посетит Самару 17 декабря. Об этом рассказали в ОАО «РЖД».

5 декабря Дед Мороз отправится в большое путешествие из Великого Устюга на специальном поезде. За 40 дней он объедет больше 13 тысяч километров и заедет в 36 городов, чтобы поздравить с Новым Годом жителей России.

17 декабря в 9:00 волшебник прибудет в Самару и пробудет в нашем городе до 20:30. Все желающие смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук Деда Мороза. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане будет работать кухня, где для всех желающих приготовят уникальные северные блюда по рецептам Дедушки.