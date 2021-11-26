«Крылья Советов» закрыли 700-миллионный долг перед обанкротившимся банком

Погасить кредит удалось при участии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и партнера «КС» банка «Солидарность». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили, что клуб погасил задолженность в 700 млн рублей перед «Газбанком», который обанкротился в 2018 году. Футбольный клуб был должен банку с 2014 года, выплатить деньги удалось при участии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и партнера «КС» банка «Солидарность».

- Гору с плеч свалили! – прокомментировал гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев. - Кредит дамокловым мечом висел над клубом с 2014 года. Сегодня «Крылья», безусловно, находится на подъеме: и команда играет, и долги гасим благодаря эффективному управлению, поддержке наших коммерческих партнеров и руководства региона. Это для нас очень важно.

При этом реструктуризация кредита обошлась самарскому клубу в 211 миллионов рублей.

Напомним, после 15 туров «Крылья» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшее воскресенье, 28 ноября, самарцы сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени.