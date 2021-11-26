В Самаре 4 местных жителя покинули дом и нарушили условия карантина

При домовом обходе исключается личный контакт – взаимодействие с больными только по домофону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 4 местных жителя покинули дом и нарушили условия амбулаторного лечения. За это им грозит административная ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей.

Пока в Самаре сохраняется высокий риск заболевания коронавирусной инфекцией. Зараженные граждане должны оставаться дома и не покидать свои места проживания. За амбулаторным лечения следят участковые врачи и совершают обход ежедневно или связываются с больными по мобильной связи. По словам управляющего микрорайоном №8 Александра Зильбермана, чаще граждане проявляют осознанность и остаются дома без напоминаний.

На 26 ноября в Самарском районе зафиксировано 76 амбулаторных больных, за которыми ведется наблюдение. Инфицированные граждане, не соблюдающие самоизоляцию, привлекутся к ответственности. Штраф составляет от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. По итогам рассмотрения дел 4 самарца привлечены к административной ответственности.