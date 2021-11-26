В Самаре 26 ноября 2021 года стартовал IT-хакатон по искусственному интеллекту

Форум для молодых IT-специалистов проходит на стадионе "Солидарность Арена" / Фото: vk.com/hacks_ai

В пятницу, 26 ноября 2021 года, в Самаре начался всероссийский хакатон. Десятый форум для молодых IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта проводят на стадионе «Солидарность Арена». Старт мероприятию в режиме ВКС дал губернатор Дмитрий Азаров.

— Наступающее десятилетие — время больших перемен. Нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, повсеместно внедрить технологии анализа больших данных, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров пожелал участникам хакатона, которые, по его мнению, строят мосты в будущее, удачного мозгового штурма и прорывных решений.

В форуме примут участие более 200 человек и 50 команд, в том числе 13 — из Самарской области. Им предстоит за 48 часов решить два кейса. Первый — от Минприроды РФ — направлен на защиту редких видов животных. В рамках него нужно будет создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточного леопарда. Второй — от Минздрава РФ — направлен на спасение жизней с помощью искусственного интеллекта. Здесь участники должны разработать модель машинного обучения, которая сможет прогнозировать риск смерти пациентов.

Финальная защита проектов намечена на воскресенье, 28 ноября. В этот день объявят победителей хакатона. Они разделят призовой фонд в 800 тысяч рублей.