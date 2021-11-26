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Общество26 ноября 2021 14:24

В Самаре в аэропорту Курумоч пассажиры могут сдать тест на COVID-19 и получить результат через 15 минут

Заработал второй пункт тестирования на коронавирус
Алена ПРОВКИНА
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Пассажиры смогут получить результат экспресс-теста через 15 минут

Пассажиры смогут получить результат экспресс-теста через 15 минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В международном аэропорту Курумоч пассажиры смогут пройти экспресс-тест на коронавирус. Заработал второй пункт тестирования, люди смогут получить результат через 15 минут.

Новый пункт тестирования расположен на привокзальной площади. В аэропорту работает передвижная лаборатория, которая выполняет ПЦР-исследования на антиген. Все пункты работают круглосуточно, без выходных, сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, в пункте тестирования пассажиры смогут заказать лабораторную службу на дом и приобрести экспресс тесты SD BIOSENSOR, чтобы использовать в домашних условиях. Также существуют определенные правила въезда и выезда заграницу.

Пассажирам следует уточнять данные у авиакомпании, консульстве или посольстве. Людям, возвратившимся из-за границы, следует сдать ПЦР-тест и отправить результаты на портал Госуслуг.