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Общество26 ноября 2021 15:14

Прямой выезд сделали из микрорайона "Волгарь" на Фрунзенский мост в Самаре

Самарцы сократят время в пути
Алена ПРОВКИНА
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Жители Куйбышевского района вносили свои корректировки в проект. Фото: областное правительство

Жители Куйбышевского района вносили свои корректировки в проект. Фото: областное правительство

В Самаре, по просьбам жителей микрорайона Волгарь, обустроили прямой выезд на Фрунзенский (Самарский) мост. Теперь время пути значительно уменьшится.

По данным областного правительства, все изменения и корректировки обговаривались с жителями Куйбышевского района. Теперь с улицы Казачьей самарцы смогут выехать на новую дорогу в направлении города и улиц Уральская и Утесовская.

Отметим, что раньше в проекте планировали выезд в сторону города через разворот под железнодорожным путепроводом. Теперь, благодаря принятым корректировкам, проектное решение упростит гражданам выезд и сократит время в пути до Самары.