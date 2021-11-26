В Самаре хотят сократить число долгостроев

Жители смогут заселиться в новые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 голах с представителями строительных организаций. В ходе встречи обсудили, что нужно сократить количество долгостроев.

По данным департамента информационной политики Самарской области, в 2021 исключили 6 объектов из реестра. Три из них уже сдали в эксплуатацию. Сейчас в реестре проблемных объектов осталось 44 многоквартирных дома. Первый вице-губернатор призвал ускорить работу в этом направлении и исключить из реестра долгострои.

Также, специалисты областного минстроя стараются не допускать попадания в реестр новых объектов и в 2021 году у них это получилось.