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Общество26 ноября 2021 15:50

В Самаре хотят сократить число долгостроев

В эксплуатацию уже ввели три объекта
Алена ПРОВКИНА
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Жители смогут заселиться в новые дома

Жители смогут заселиться в новые дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 голах с представителями строительных организаций. В ходе встречи обсудили, что нужно сократить количество долгостроев.

По данным департамента информационной политики Самарской области, в 2021 исключили 6 объектов из реестра. Три из них уже сдали в эксплуатацию. Сейчас в реестре проблемных объектов осталось 44 многоквартирных дома. Первый вице-губернатор призвал ускорить работу в этом направлении и исключить из реестра долгострои.

Также, специалисты областного минстроя стараются не допускать попадания в реестр новых объектов и в 2021 году у них это получилось.