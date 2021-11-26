В Тольятти проверили пассажиров 850 единиц общественного транспорта на ношение маски

Сотрудники полиции проверяют пассажиров на наличие маски. Фото: городская администрация

В Тольятти продолжается рейды в общественных транспортах. Проверки совершают не только контролеры, но и сотрудники полиции и Росгвардии. За прошлую неделю успели осмотреть 850 единиц общественного транспорта.

По данным городской администрации, в ходе рейдов составили 8 протоколов, один из которых на юридическое лицо. За несоблюдение масочного режима гражданам может грозить штраф до 30 тысяч рублей. При первом нарушении составляется протокол, который в дальнейшим передают в суд, где на гражданина могут наложить административную ответственность.

Проверки проводят ежедневно во всех районах города. 26 ноября рейд по соблюдению масочного режима прошел на остановке «Детская многопрофильная больница».