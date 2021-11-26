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Общество26 ноября 2021 17:03

В Тольятти сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд на автодорогах

Автоинспекторы останавливали машины с тонировкой
Алена ПРОВКИНА
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Инспекторы предупреждают, что тонированные стекла могут привести к аварийным ситуациям. Фото: ГИБДД Тольятти

Инспекторы предупреждают, что тонированные стекла могут привести к аварийным ситуациям. Фото: ГИБДД Тольятти

В Тольятти сотрудники ГИБДД провели рейд, в котором приняло участие руководство. Автоинспекторы останавливали машины с тонированными стеклами.

По полученным данным, только за первый час рейда 26 ноября 2021 года сотрудники остановили 5 водителей автомобилей с тонировкой. Повторное нарушение грозит автолюбителям административным арестом.

Дорожные полицейские провели беседы с водителями. Напомним, что тонировка затрудняет обзор, особенно в темноте и плохую погоду. Часто это приводит к аварийным ситуациям. Кроме того, инспекторы останавливали автомобили с другими нарушениями. Контроль на дорогах усиливается в предвыходные и выходные дни.