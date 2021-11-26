В Самарской области 4 из 10 работников ожидает повышение зарплаты в предновогодний период

Пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам 48% работодателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 4 из 10 работников ждет повышение зарплаты, но только в 3 из 10 компаний. Экономика постепенно адаптируется к ковидным условиям. В 2020 году только 20% работодателей планировали увеличить доход сотрудников.

По донным SuperJob о предновогоднем повышении зарплат, в 2021 году 27% работодателей повысят зарплату подчиненным. При этом 23% организаций в Самарской области уже повышали зарплаты в этом полугодии.

Ожидают пересмотра своих доходов 43% жителей региона, чаще других – опрошенные с зарплатой выше 80 тысяч рублей. Респонденты отмечают, что очень выросли цены, а из-за инфляции фактический доход и вовсе упал. Отметим, что 3% опрошенных недавно уже повысили зарплату.