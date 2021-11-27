Жителям Самары угрожает новый опасный штамм коронавируса

Жителям Самары угрожает новый штамм коронавируса из ЮАР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары угрожает штамм коронавируса, появившийся в ЮАР. О новом штамме 25 октября 2021 года сообщили в Национальном институте инфекционных болезней ЮАР.

Согласно имеющимся данным, штамм «омикрон» COVID-19 B.1.1.529 мутирует в разы быстрее, имеет большую заразность и может снижать количество имеющихся антител в организме. ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения нового штамма.

На данный момент выявлены шесть человек с этим штаммом на территории ЮАР и один в Гонконге. Опасть штамма состоит ещё и в том, что благодаря постоянно трансформации он может быть неуязвим к вакцинам и лекарствам. У нового штамма 32 мутации в белковых соединениях шипа вируса.

В России принято решение ограничить въезд иностранных граждан из рядя африканских стран и Гонконга с 28 ноября на фоне сообщений о новом южноафриканском штамме.