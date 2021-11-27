Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского Театра Драмы с тройным юбилеем. ФОТО: Пресс-служба правительства Самарской области

В пятницу, 26 ноября, на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоялась премьера спектакля «Все любят Памелу». После окончания спектакля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил театр с прекрасной премьерой, поблагодарив актеров и всех, кто принял участие в работе над постановкой.

Показ премьеры «Все любят Памелу» был приурочен к тройному празднику в Театре Драмы: 170-летию театра, который является ровесником Самарской губернии, к 70-летию художественного руководителя театра Валерия Гришко и юбилею Народной артистки РФ Жанны Романенко, исполнившей главную роль в спектакле. В адрес примы театра Губернатор произнес особые слова благодарности.

- С первых своих посещений этого замечательного театра я был восхищён вашим блистательным талантом, вашим очарованием, вашей красотой, теми прекрасными воплощениями, которые вы дарите всем зрителям, всем поклонникам театра, которые, безусловно, являются и вашими поклонниками, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров вручил Жанне Анатольевне Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям». За свою обширную карьеру Романенко посчастливилось работать со многими именитыми театральными режиссёрами, она сыграла более 80 ролей, отмеченных ярким, выразительным почерком. Как рассказала актриса, ролью Памелы Кронки она хотела удивить – себя, режиссеров и зрителей.

Губернатор также вручил коллективу театра сертификат на новый минивэн, организацию творческой мастерской и премии сотрудникам.