В Самаре за сутки коронавирус выявили у 378 человек

За сутки в Самаре 378 человек заболели коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб представил данные по заражению COVID-19 на 27 ноября. Больше всего людей с подтверждённым диагнозом за сутки в Самаре – 378 человек. На втором и третьем месте по числу заболевши идут Тольятти - 280 заболевших, и Кинель-Черкасский район – 74.

Бессимптомными носителями вируса оказались 94 из 1056 новых пациентов с COVID-19.

За сутки в Самарской области скончались ещё 33 человека – 22 женщины от 50 до 91 года и 11 мужчин, самому молодому из которых было 46 лет.

За последние сутки в России выявлено 33 946 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 269 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.