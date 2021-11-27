Самарских учителей предложили обеспечить льготным проездом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарских учителей предложили обеспечить льготным проездом на общественном транспорте. Такое предложение выдвинули в гордуме во время круглого стола на тему кадрового кризиса в образовательных учредениях.

Председатель думы Алексей Дёгтев объяснил идею тем, что большинство учителей пользуются услугами муниципального транспорта, поэтому за месяц у них набегают существенные суммы. Из 19 тысяч учителей, работающих в Самарской области, более 6 тысяч работают в областной столице и вынуждены порой добираться с пересадками до учебных заведений.

Было предложено ввести аналог социальной транспортной карты для педагогов.