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Общество27 ноября 2021 12:32

Самарских учителей предложили обеспечить льготным проездом

По словам чиновников, это финансовое положение учителей
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самарских учителей предложили обеспечить льготным проездом

Самарских учителей предложили обеспечить льготным проездом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарских учителей предложили обеспечить льготным проездом на общественном транспорте. Такое предложение выдвинули в гордуме во время круглого стола на тему кадрового кризиса в образовательных учредениях.

Председатель думы Алексей Дёгтев объяснил идею тем, что большинство учителей пользуются услугами муниципального транспорта, поэтому за месяц у них набегают существенные суммы. Из 19 тысяч учителей, работающих в Самарской области, более 6 тысяч работают в областной столице и вынуждены порой добираться с пересадками до учебных заведений.

Было предложено ввести аналог социальной транспортной карты для педагогов.