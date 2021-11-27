В Самарской области провели круглый стол против ксенофобии и ненависти. ФОТО: ГУ МВД России по Самарской области

В тольяттинском национально-культурном центре «Дом дружбы народов» провели круглый стол в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Полицейские, общественники и представители национальных диаспор обсудили предупреждение и пресечение экстремистской деятельность, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии и прочие вопросы в рамках этой темы.

На встрече были подняты вопросы, касающиеся взаимодействия и проведения совместных профилактических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактику терроризма и экстремизма в молодёжной среде и формирование толерантности друг к другу и представителям разных национальностей.

Полицейские отметили, что экстремистские правонарушения совершают в основном молодые люди от 17 до 24 лет, а общим фактором для проявления экстремизма служит низкий уровень их правовой культуры и пропаганда идеологии экстремизма.

В завершение встречи участники круглого стола единодушно отметили, что подобные мероприятия не только повышают правовую грамотность, но и способствуют толерантному и осознанному отношению к окружающим.