В Самаре ночью 28 ноября 2021 года поднимется ураганный ветер

В воскресенье в Самаре ожидается усиление ветра до 17 м/с. ФОТО: Приволжский УГМС

Приволжский УГМС объявил желтый уровень погодной опасности в Самаре на 28 ноября. Ночью с субботы на воскресенье и днём выходного дня ожидается усиление южного ветра до скорости 15-17 м/с. Также, утром и днём на дорогах возможен гололед.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Самарской области ожидается облачная погоди и осадки в виде мокрого снега. Температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома и не оставлять детей без присмотра. Автомобиль лучше оставить в гараже и воздержаться от поездок.

К понедельнику в городе потеплеет до +3, но осадки продолжатся – синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и мокрый снег с дождем.