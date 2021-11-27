Дзюдоистки из Самарской области взяли серебро в Первенстве России

Дзюдоистки из Самарской области завоевали две серебряных медали на Первенстве России. ФОТО: Федерация дзюдо Самарской области

Дзюдоистки из Самарской области завоевали две серебряные медали на Первенстве России. Оно проходит в Екатеринбурге.

Четвертый день соревнований оказался удачным для наших юниорок. София Редькина из Тольятти и Мария Иванова из Самары завоевали почетные вторые места. Девушки выступали в весовых категориях 78 и 78+ килограмм.

Обе спортсменки имеют за плечами успешные выступления. Мария уже побеждала в этом году на Кубке Европы и стала второй на Чемпионате России, однако уступила на этих соревнованиях Алане Алборовой из команды Москва-Осетия. София становилась бронзовой призеркой Первенства страны в прошлом, но в борьбе за золото проиграла южноуральской дзюдоистке Виктории Лихачевой.

Сейчас в копилке медалей сборной Самарской области полный набор драгоценных металлов – золотая, две серебряных и бронзовая награды.