Самарские автолюбительницы успешно совмещают работу в такси и материнство

Самарские мамы успешно совмещают работу и материнство Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В День матери сервис поиска и заказа такси Ситимобил провел исследование и выяснил, сколько женщин за рулем такси в Самаре совмещают работу и материнство. Как выяснилось, более 70% автолюбительниц успешно совмещают работу в такси и домашние обязанности по воспитанию своих детей.

Опрос показал, что у большинства таксисток в Самаре (60%) двое или трое детей, у 26% - один ребенок, а остальные респондентки могут совмещать работу в такси и воспитание более трех детей.

Работая в такси, у самарских мам не всегда хватает времени на своих детей. Так, 15% опрошенных заявили, что им удается побыть с ребенком всего час или два за день. Однако большинство женщин стараются проводить с детьми от трех до пяти часов и более. Самарские таксистки признаются, что время, проведенное с детьми, может разниться ото дня ко дню.

Чтобы проводить с ребенком больше времени, таксистки перед выходом на линию, отвозят своих детей в школу или детский сад. Так, более 40% опрошенных делают это ежедневно, однако каждой десятой женщине это удается крайне редко. Самарские мамы, конечно, беспокоятся о том, что не могут проводить со своими детьми больше времени из-за работы, но психологи уверяют, что главное не количество часов, а качество. Женщины, которые совмещают материнство и работу – это сильные духом люди, которые становятся хорошим примером для подражания.

Самарские мамы идут работать в такси по разным причинам. Так, каждая пятая женщина уверена, что такси – это ее призвание. 30% опрошенных пришли работать в такси для дополнительного заработка, а 20% самарчанок совмещают водительство и основную работу.