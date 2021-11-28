В Ульяновске ТЦ днем открыли для людей без QR-кодов. А что в Самаре?

В Самаре пока не готовы отменять QR-коды

В Ульяновске власти приняли решение смягчить QR-режим в регионе после того, как заболеваемость коронавирусом начала стабильно падать ежедневно. Сейчас в день здесь регистрируют около 480 заболевших. Губернатор Алексей Русских решил открыть торговые центры для непривитых, но только в дневное время.

- С 1 декабря будет открыт свободный доступ в торговые и торгово-развлекательные центры с понедельника по пятницу с 8.00 (7.00 мск) до 15.00 (14.00 мск), - отметил он.

Самарская область тоже может похвастаться успехами в борьбе с COVID-19. Уже с 20 ноября число заболевших в сутки постоянно снижается. 28 ноября оно достигло 974 человек, хотя в начале месяца цифры были просто зашкаливающими и достигали уже почти 2000. Увы, на прежнем уровне остается число смертей - более 30 в сутки.

Но такое снижение заболеваемости дало основание жителям региона надеяться на смягчение QR-режима по примеру соседней области. Жители просят также установить в торговом центре часы, когда без QR-кодов будут пускать за покупками. Сейчас в Самарской области невакцинированные могут сходить только за продуктами и в аптеку. Все магазины, где торгуют одеждой, детские товары могут пропускать посетителей только с кодами или сертификатами о перенесенном заболевании.

Правда, сейчас о таких смягчениях речи не идет. На последней встрече с бизнес-сообществом губернатор обещал подумать о том, чтобы разрешить новогодние корпоративы и вечеринки - тоже только при наличии QR-кодов. До этого главный санитарный врач региона Светлана Архипова отмечала, что сейчас не время отменять QR-коды. И наоборот, при достаточном уровне вакцинации мы сможем наконец-то подумать об организации и массовых мероприятий.