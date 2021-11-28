Стали известны составы "Нижнего Новгорода" и "Крыльев Советов" на матч 16-го тура РПЛ

"Крылья Советов" сыграют в белой форме Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Нижний Новгород" принимает самарские "Крылья Советов" в рамках 16-го тура РПЛ 28 ноября 2021 года. Наставники команд - Александр Кержаков и Игорь Осинькин - уже огласили стартовые составы.

Капитан "Крыльев" сегодня - Александр Солдатенков. Хозяев на поле выведет Николай Калинский.

Гостям не помогут дисквалифицированные Дмитрий Иванисеня и Данил Пруцев. В центре поля сыграют Юрий Горшков и Максим Витюгов. Мехди Зеффан и Гленн Бейл будут действовать на флангах.

В целом расстановки выглядят следующим образом:

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Сулейманов, Косарев.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Миладинович, Сапета, Горбунов, Балай, Эннин.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан, 4 Солдатенков, 2 Бегич, 23 Бейл, 11 Ежов, 8 Витюгов, 5 Горшков, 17 Зиньковский, 10 Сарвели, 33 Сергеев.

Запасные: 81 Овсянников, 71 Бельтюков, 47 Божин, 3 Чернов, 35 Прищепа, 52 Смирнов, 6 Якуба, 13 Липовой, 9 Пиняев, 15 Глушенков, 19 Цыпченко.

Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени. Следите за трансляцией на сайте "КП-Самара".