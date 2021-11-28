Губернатор Дмитрий Азаров поделился обещанным рецептом шарлотки для мамы

Губернатор поделился рецептом удачной шарлотки Фото: принтскрин видео.

28 ноября 2021 года отмечается День матери. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сам испек праздничную шарлотку и приехал к своей маме с поздравлениями. На своей странице в социальных сетях глава региона пообещал подписчикам поделиться рецептом пирога.

Дмитрий Азаров выложил на своей станице видеорецепт шарлотки, которую он сам испек в честь Дня матери. Губернатор на видео сам готовит и раскрывает секреты успешного пирога с яблоками.

Глава региона рассказал, что выбор данного пирога был сделан неслучайно. В детстве его мама всегда баловала домочадцев шарлоткой. По его словам, рецепт очень прост, но есть свои тонкости и нюансы в приготовлении. Видео рецепт от губернатора Самарской области получился очень веселым и непринужденным. Главное, что мама Дмитрия Азарова оценила блюдо от сына и осталась довольна его кулинарным мастерством.