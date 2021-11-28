В Самаре 1 и 2 декабря 2021 года в десятках домах отключат холодную воду

Кратковременные отключения воды продлятся до окончания ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 1 и 2 декабря 2021 года коммунальщики запланировали проведение ремонтных работ на нескольких улицах. В это время десятки многоквартирных домов останутся без холодного водоснабжения.

- С 10 утра, 1 декабря, будет отключена холодная вода по адресам: улица Стара-Загора дома №29, 31, 33, 35, 39, 41, 43 и в доме №154А по улице 22 Партсъезда. 2 декабря с 10 утра воды не будет в домах №389, 389а, 391, 393 по проспекту Кирова, - сообщили представители РКС-Самара.

Напомним, ранее коммунальщики сообщали, что в трех квартирах на Московском шоссе была отключена вода из-за долгов по счетам. Общий долг самарцев составил более 207 тысяч рублей.