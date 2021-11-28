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Происшествия28 ноября 2021 16:46

Житель Самары заснял момент жуткого ДТП на Ракитовском шоссе 26 ноября 2021 года

Вечером в пятницу на Ракитовском шоссе лоб в лоб столкнулись кроссовер и отечественная легковушка
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В ДТП пострадали три человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ДТП пострадали три человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пятницу, 26 ноября 2021 года, в Самаре на Ракитовском шоссе произошла страшная авария – лоб в лоб столкнулись кроссовер «Ниссан» и ВАЗ-2110. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора одного из участников движения.

Судя по кадрам, водитель отечественного автомобиля превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге. В результате «десятку» отбросило на полосу встречного движения, где ехал кроссовер. В результате серьезной аварии травмы получили три человека, их госпитализировали в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства жуткой аварии.