Главный педиатр Самарской области объяснила важность вакцинации для родителей малышей

Важно сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный педиатр Самарской области Лилия Мазур обратилась к жителям региона. Она призвала родителей сделать все возможное, чтобы уберечь себя и своего ребенка от инфекционных заболеваний — ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать следующие правила: чаще мыть руки с мылом (не меньше 20 секунд); кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя; не подходить близко к больным; не посещать места скопления людей.

— Если ребенок заболел, его необходимо оставить дома и создать ему комфортные условия — покой. Кроме того, ему нужно давать много жидкости (сок, вода). Если у ребенка жар, боль в горле и ломота в теле, можно дать ему жаропонижающие средства, которые пропишет врач, — отметила Лилия Мазур.

Если ребенок часто и с трудом дышит, у него начала синеть кожа, он отказывается от питья, его сложно добудиться или у него возбужденное состояние, то следует срочно обратиться за медицинской помощью.

По словам главного педиатра, особенно уязвимы маленькие дети. Малыши в возрасте до года чаще всего заражаются ОРВИ, гриппом и коронавирусом от своих родителей, братьев, сестер и других родственников. Поэтому взрослым важно вовремя пройти вакцинацию - и от гриппа, и от коронавируса.