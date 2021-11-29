В Самаре каждый шестой соискатель вакцинировался от коронавируса

В Самаре реже всего требуют наличие вакцинации на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый шестой соискатель имеет сертификат о вакцинации от COVID-19. 1,7% вакансий содержат требования о наличие сертификата.

По данным SuperJob, 16,3% опрошенных соискателя в Самаре имеют вакцинацию. Работодатели немногих организаций вводят новые правила при устройстве на работу.

Так, 3,1% соискателей сообщили о готовности привиться или только проходят вакцинацию. В ноябре 1,2% от всех вакансий содержат пункт о необходимости сертификата и прохождении вакцинации. В основном, наличие QR-кода требуют для медицинского персонала, в сфере общественного питания и ритейла, квалифицированных рабочих, в сфере услуг и логистических отраслях.

Самара попала в число регионов, где реже всего требуют наличие вакцинации. Больше всего таких вакансий в Санкт-Петербурге - 6,6% и Красноярске – 6,5%.