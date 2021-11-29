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Общество29 ноября 2021 7:14

В Самаре уничтожат более 4,5 тысяч детских пижам с героями мультфильмов

Такое решение вынес суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы конфисковали товар и передали в Росимущество / Фото: УФССП по Самарской области

Приставы конфисковали товар и передали в Росимущество / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре уничтожат более 4,5 тысяч детских пижам с изображением героев известных мультфильмов. Всему виной — нарушение авторских прав. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

— Пижамные комплекты в областную столицу привез индивидуальный предприниматель. Он планировал их продать. Мужчину привлекли к ответственности по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав», — рассказали в ведомстве.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил коммерсанту штраф и постановил конфисковать пижамы. Приставы забрали текстильные изделия и передали их представителям Росимущества. Вскоре весь товар будет уничтожен.