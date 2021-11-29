Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре увеличилось до четырех

Автобус № 67 влетел в световую опору Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны новые подробности ДТП с автобусом возле Губернского рынка в Самаре. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали два человека, теперь это число увеличилось до четырех.

По данным полицейских, авария произошла 28 ноября 2021 года примерно в 15:10. Водитель автобуса № 67 — 53-летний мужчина — ехал по улице Коммунистической в направлении улицы Вилоновской.

— По предварительной информации, напротив дома № 19в по улице Агибалова он не обеспечил постоянного контроля за движением транспорта и врезался в световую опору. На тот момент в салоне автобуса находились 8 пассажиров, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали четыре пассажира. Это женщины 1957, 1964, 1972 и 1973 годов рождения. Их всех увезли в ближайшую больницу.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и детали случившегося. Проводится проверка.