В Самаре в первом чтении приняли бездефицитный бюджет города

Бюджет Самары ориентирован на социальную сферу

В четверг, 25 ноября, в думе Самары в первом чтении приняли бюджет областной столицы на 2022 год и плановый периоды 2023 и 2024 годов.

Доходы и расходы на 2022 год составляют 17,37 млрд рублей, на 2023 год - 18,4 млрд рублей, на 2024 год - 19,59 млрд рублей.

- Данный проект бюджета предусматривает средства, собираемый только в городском округе Самара, пока в первом чтении он не учитывает средства вышестоящий бюджетов, - сказал председатель комитета по бюджету, налогам и экономике думы Самары Юрий Левин.

Сейчас на такие отрасли как образование, культура, спорт и социальная сфера приходится 46,4% всех запланированных расходов бюджета.

На дорожную деятельность, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство планируется потратить более 5 млрд рублей, что составляет 30% от общего объема запланированных средств.

Представленный в думу проект бюджета подробно рассматривался на профильных комитетах думы, в общественном совете, депутатском объединении «Единая Россия», а также в общественном молодежном парламенте при городской думе.

В результате городской администрации было поручено доработать проект с учетом поступивших предложений депутатов и сформировать так называемый «лист ожидания», в котором будет содержаться информация о потребности в дополнительных средствах и источниках их получения.

- Мы отдаем себе отчет, что не все наши предложения подкреплены собственными ресурсами, поэтому мы направили предложения коллегам из губернской думы, - сказал председатель думы Самары Алексей Дегтев.

Он отметил, что в числе предложений - поддержка бюджетов городов и районов Самарской области, особенно актуальная в условиях роста цен. Также планируется направить средства на развитие инфраструктуры для пешеходов и их безопасности на городских улицах.

Теперь депутаты будут работать с городской администрацией и профильными департаментами, чтобы учесть все дополнения перед рассмотрением бюджета думой Самары во втором чтении.