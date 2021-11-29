В Самарской области начали ремонт межпоселковых дорог для школьных автобусов

Власти планируют запретить грузовикам ездить по межпоселковым дорогам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начали ремонт межпоселковых дорог, по котором ходят маршруты школьных автобусов. Еще летом жители Шигонского района пожаловались на большегрузы, из-за которых ухудшилось состояние дорог.

Уже ведется ремонт на дорогах: «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес» и «Шигоны –Тайдаково». Состояние полотна на этих отрезках позволяет работать и в холодную температуру, но дорога «Левашовка – Климовка» требует особого подхода и других технологий, которые возможны только в плюсовую температуру.

Председатель правительства отметил необходимость путей объезда. Школьным автобусам нужны безопасные дороги. Водители грузовиков получат новые маршруты по дорогам общего пользования, рассчитанным на такие нагрузки. На межпоселковых дорогах установят камеры и новые знаки.