Самарские предприниматели смогут получить гранты за простои в нерабочие дни

Представителям бизнес-сообщества презентовали меры поддержки в условиях пандемии

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал меры поддержки для тех отраслей бизнеса, которые наиболее пострадали в период пандемии.

Так, на уровне страны предпринимателям доступны гранты за простои в нерабочие дни. Ими можно частично компенсировать расходы на зарплату сотрудникам. От Самарской области поступило более 10,7 тыс. заявок. Выплаты в 670 млн рублей получили уже свыше 8,5 тыс. предпринимателей.

По словам Дмитрия Богданова, заявки будут принимать до 15 декабря 2021 года. Сделать это могут представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, состоящие в реестре МСП, социально ориентированные НКО из реестра Минэкономразвития РФ, а также ИП без наемных работников.

— Субсидия предоставляется однократно, из расчета 1 МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника. Для получения выплаты нужно направить заявление в налоговую или заявку через личный кабинет налогоплательщика. Проверить возможность получения гранта можно на сайте ФНС, — рассказал министр.

Есть и другие меры поддержки: льготный кредит по ставке 3%; микрозайм до 1 млн рублей по ставке до 1% годовых; налоговые льготы для тех субъектов МСП, чей уровень дохода снизился на 20% и более (по сравнению с 2019 годом); налоговые каникулы (их действие продлили до 31 декабря 2023 года).

Подробнее узнать о всех мерах поддержки, которые действуют для предпринимателей из пострадавших в пандемию отраслей, можно на сайте «Мой бизнес».