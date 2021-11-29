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Общество29 ноября 2021 8:39

Самара утонула в тумане 29 ноября 2021 года

Синоптики предупредили граждан
Алена ПРОВКИНА
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Густой туман накрыл город

Густой туман накрыл город

Самара утонула в утреннем тумане 29 ноября. Синоптики предупреждали о желтом уровне опасности. По данным Приволжской УГМС, видимость 500 метров и менее.

Жители города отмечают, что туман настолько сильный, что видно только очертания предметов. Помимо густого тумана, на улицах самарцев ожидает гололедица. Водителям следует внимательно следить за дорогой, а пешеходам аккуратно передвигаться по улицам города.

По сообщению синоптиков, гололедица в 3-6 мм. Местами туман простоит до самого вечера.