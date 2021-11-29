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Происшествия29 ноября 2021 9:14

В Самарской области мужчина нашел телефон и украл деньги через «мобильный банк»

Оказалось, что это сим-карта его сожительницы
Алена ПРОВКИНА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жительница села Исаклы обратилась в полицию за помощью. Она потеряла телефон, к которому был подключен «мобильный банк».

По данным ГУ МВД России по Самарской области, полицейские поймали сожителя женщины, который утверждает, что нашел разбитый телефон на улице. Ранее он уже был судим за разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Мужчина признался, что он перевел деньги, когда вставил сим-карту в свой телефон. Деньги он уже потратил на собственные нужды. На подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до 6 лет по статье «Кража с банковского счета в отношении электронных денежных средств».