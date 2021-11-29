В Самарской области снизился спрос на земельные участки

Спрос на жилье упал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты Авито зафиксировали снижение спроса на земельные участки. Показатель спроса в России снизился на 4%.

По полученным данным, такую динамику рынка эксперты связывают с сезонностью и окончанием периода высокого спроса. Интерес граждан к собственному жилье по-прежнему остается высоким.

В конце 2021 года показатели спроса на земельные участки снизились на 4%, по сравнению с прошлым годом. Аналитики считают, что это первое снижение в этом году. Также отмечают сезонное снижение на 15%, но в туристических регионах отмечают значительный рост спроса на своё жилье. В основном, это участки сельхозназчения или под ИЖС.

В Самарской области на продажу выставили на 6% меньше участков под ИЖС, чем в 2020 году. А общие изменения спроса за год снизились на 24%. Цена на жилье за год повысилась на 2%, а ИЖС за сотку составило - 35 287 рублей.