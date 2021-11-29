На базе «Жигулевской долины» появится первый НИОКР-центр

"Феррони" заработал в Самарской области в сентябре 2021 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На площадке регионального оператора «Сколково» технопарка «Жигулевская долин» будет организован центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Откроет его компания «Феррони». Соглашение с фондом было подписано 25 ноября.

НИОКР-центр будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства. Акцент будет сделан на новых материалах, сенсорике, промышленной робототехнике, системам визуализации данных и управления производственными процессами, MES и ERP, а также производственной бизнес-аналитике.

— Это стратегический партнер для Самарской области. Мы всегда готовы оказывать инвестору всестороннюю поддержку. Создание условия для успешной реализации проектов частного бизнеса — наш безусловный приоритет, — отметил глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

«Феррони» открыли производственную площадку на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» в сентябре 2021 года. Они планируют выпускать более полутора миллиона дверей в год.

Как отметила гендиректор ГК «Феррони» Марина Павлова, для развития экосистемы компании требуется внедрение передовых инновационных технологий. Также нужен стратегический интеллектуальный партнер, которым и является фонд «Сколково».