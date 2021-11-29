Самарцам расскажут, как с 1 января 2022 года оформить электронный больничный и пособия

Круглый стол пройдет 30 ноября 2021 года в онлайн-режиме

Во вторник, 30 ноября, в 12.00 в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда — Самара» (ул. Лесная, 9) состоится круглый стол на тему: «На пользу людям: цифровизация в системе соцстрахования».

Круг вопросов для обсуждения:

— Как оформить электронный больничный лист и получить пособие не выходя из дома? Все о переходе Фонда социального страхования на беззаявительную выплату пособий.

— Готова ли система к переходу на электронные листы нетрудоспособности с 2022 года: статистика и практика. Порядок, особенности и нововведения перехода на выдачу только электронных листков нетрудоспособности с 1 января 2022 года.

— Преимущества работы с электронным больничным для сотрудника и работодателя. Выгоды цифровизации в социальном страховании для работодателей и граждан.

— Возможности для людей с ОВЗ с использованием электронных сервисов и др.

Спикеры:

— КРИВОШЕЕВА Елена Николаевна — управляющий отделением Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

— ЩЕРБАКОВ Игорь Сергеевич — начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

— БОРИСОВ Константин Анатольевич — и. о. руководителя — Главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России;

— ЧЕРНИЙ Любовь Александровна — руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации профсоюзов Самарской области;

— ВОЗНАЯ Светлана Владимировна — специалист регионального отделения Всероссийской организация родителей детей-инвалидов общества (ВОРДИ);

— КУЛАКОВА Елена Геннадьевна — ведущий эксперт СКБ Контур.

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Присоединиться к онлайн-трансляции и задать свои вопросы в чате можно по ссылке.