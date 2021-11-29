В Самарской области изменится расписание электрички Мирная - Сызрань-1 30 ноября 2021 года

Пассажирам следует обратить внимание на изменения в расписании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пассажирам следует обратить внимание не изменения в расписании электрички Мирная – Сызрань-1 во вторник, 30 ноября 2021 года.

Самарская пригородная пассажирская компания сообщает, что изменения связаны с ремонтными работами на станции Правая Волга. Поезд № 6569 Мирная (отправление в 17:09) – Сызрань-1 (прибытие в 20:02) последует по измененному расписанию на участке Обшаровка – Сызрань-1.

Так, отправление от станции Мирная в 17:09 – остановка на станции Обшаровка с 19:19 до 19:30 – прибытие на станцию Сызрань-1 в 20:13.

Подробное изменение расписания на каждой станции можно узнать на сайте СППК.