В Самаре составили топ-10 адресов, где жители постоянно засоряют канализацию

Засоры нередко приводят к разливу зловонных луж на улице / Фото: РКС-Самара

Коммунальщики составили список адресов, где жители постоянно засоряют канализацию. В него попали 10 домов. Ресурсники уже более 10 раз прочищали там трубы.

— С начала 2021 года бригады выезжали устранять засоры почти 4500 раз. Они прочищали трубы, вынимали из колодцев кучи мусора из тряпок, жира, продуктов и салфеток, — рассказали в компании «РКС-Самара».

Топ-10 домов, жители которых используют раковины и унитазы как мусоропровод:

— ул. Ново-Садовая, 168 — 19 засоров;

— ул. Егорова, 12 — 17 засоров;

— ул. 3-я просека, 150, ул. Севастопольская, 28, ул. Республиканская, 60 — 16 засоров;

— ул. Белорусская, 103, 2-й Безымянный переулок, 5 — 15 засоров;

— ул. Физкультурная, 5 — 14 засоров;

— ул. Степана Разина, 17 и ул. Стара-Загора, 139 — 12 засоров.

Напомним, в унитаз и раковину нельзя бросать маски, влажные салфетки, средства гигиены и контрацепции, наполнители кошачьих лотков, очистки и т.д. Они скапливаются в трубе и создают засор, в итоге все стоки выходят обратно в квартиру или разливаются на улице зловонной лужей.