Стал известен средний возраст рожениц в Самарской области

Женщины предпочитают рожать после получения высшего образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницы Самарской области стали позже заводить детей. Средний возраст матери в 2020 году составил 28,9 лет. За последние 20 лет он увеличился почти на 3 года. Большинство женщин сейчас предпочитают рожать детей, получив высшее образование. Об этом сообщает Самарастат.

— В прошлом году самой молодой матерью в регионе стала 13-летняя девушка, а самой взрослой — 52-летняя женщина, — отметили в ведомстве.

Чаще всего детей в Самарской области рожают в июле-августе, реже — в феврале. В среднем же каждый месяц в регионе появляется на свет 2,3 тыс. малышей. Большинство рождаются в браке — 82%. А вот 5,2 тыс. детей (18%) в прошлом году родились вне брака.

Если говорить о национальности, то чаще всего рожают детей цыгане, чеченцы, коми-пермяки, чуваши, мордва, казахи, узбеки, украинцы, армяне, татары. Самый низкий показатель у русских.