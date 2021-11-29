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Общество29 ноября 2021 13:10

В Тольятти снесут 12-квартирный жилой дом на ул. Коммунистической

Здание 1956 года постройки признали аварийным
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строительные конструкции дома изношены на 85%

Строительные конструкции дома изношены на 85%

Фото: Google Карты

В Комсомольском районе Тольятти снесут 12-квартирный жилой дом. Речь идет о трехэтажном здании 1956 года постройки на улице Коммунистической, 63.

- Обследование показало, что строительные конструкции дома изношены на 85%. Поэтому межведомственная комиссия признала его аварийным. Здание подлежит сносу до 31 декабря 2025 года, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Чиновники отмечают, что здание не входит в перечень объектов культурного наследия. Объект планируют включить в областную программу переселения граждан из аварийного жилья. Жильцам дома предоставят другие квартиры либо выделят компенсационные выплаты. Планов насчет того, как в дальнейшем использовать данный участок, у властей пока нет.