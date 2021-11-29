Следственный комитет просит опознать мужчину из Сызрани, которого расчленили десять лет назад

В ходе расследования уголовного дела проведена реконструкция лица по посмертной фотографии. Фото: СУ СКР по Ульяновской области

В апреле 2012 года на мусорном полигоне в семи километрах от города Инза Ульяновской области было обнаружено тело расчлененного неустановленного мужчины. На вид ему было около 50-55 лет, среднего телосложения. У погибшего были лобные залысины, длинные седые усы. Следователи Ульяновской области просят опознать неизвестного по фотографии, которая была воспроизведена посмертно.

- У мужчины были особые приметы – на запястье левой руки с внешней стороны татуировка «Lave1957», а с внутренней «SOS». Его имя Азат либо Рахим, вдовец, разговаривал с татарским или азиатским акцентом, - сообщили в СУ СКР по Ульяновской области.

Как удалось выяснить следователям, мужчина в конце октября – начале ноября 2011 года ехал на электричке Сызрань – Нижний Новгород на встречу со своей дочерью, с которой он не виделся несколько лет из-за ссоры.

Следователи просят помочь в расследовании уголовного дела по факту убийства и опознать личность погибшего. Сообщить имеющуюся информацию можно в СУ СК РФ по Ульяновской области по следующим телефонам: 8 (8422) 41-23-55, 8927-989-66-64.