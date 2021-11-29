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Общество29 ноября 2021 13:36

В Самарской области за три дня выявили более 2800 нарушений ПДД

Среди тех, кто не соблюдает правила, — 217 пешеходов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские продолжат проводить рейды на дорогах региона / Фото: ГИБДД Самарской области

Полицейские продолжат проводить рейды на дорогах региона / Фото: ГИБДД Самарской области

В Госавтоинспекции Самарской области рассказали об итогах рейдов с 26 по 28 ноября 2021 года. За три дня полицейские выявили на дорогах региона свыше 2800 нарушений ПДД.

Так, сотрудники ГИБДД поймали 64 пьяных водителя. Еще 21 автомобилист сел за руль, не имея прав. Кроме того, дорожные полицейские привлекли к ответственности 286 любителей тонировки.

Еще 84 водителя неправильно перевозили детей. 249 шоферов проигнорировали ремни безопасности. А вот 242 автомобилиста не пропустили пешеходов. Последние тоже оказались в числе нарушителей. Полицейские выявили 217 пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Самарской области быть внимательнее на дорогах и не нарушать ПДД.